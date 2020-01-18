https://static.news.ru/photo/81ffc160-3a22-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Талис Линкайтс Фото: Satiksmes ministrija/flickr.com

Латвия располагает необходимой инфраструктурой для перекачки нефти в Белоруссию и обратно. Об этом заявил латвийский министр путей сообщения Талис Линкайтс.

В принципе в обоих направлениях есть такая техническая возможность, просто надо обговорить технические условия, — сообщил чиновник в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Он предположил, что предложения от Минска по транзиту нефти через Латвию уже могли получить предприятия страны.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгарc Ринкевичс заявил о готовности рассмотрения вопроса о поставках нефти в Белоруссию. По словам парламентария, в условиях прекращения поставок нефти из России Рига готова предложить свою помощь.

Ранее Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно. После этого Минск направил Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии.