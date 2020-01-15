https://static.news.ru/photo/89b4e718-37ad-11ea-b65f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Латвия не исключает полного прекращения транзита энергоносителей из России. Такой сценарий развития событий вполне реален, считает министр сообщения Талис Линкайтс.

По его словам, доля энергоносителей в российском транзите в последние годы постоянно снижается. Поэтому «и порты, и железная дорога готовятся к худшему сценарию».

Мы должны быть более конкурентоспособными, всё время держать планку по качеству и количеству, быть более эластичными, чем, может быть, терминалы России, которые работают на больших объёмах, — цитирует Линкайтса ТАСС.

При этом, по мнению политика, заменить весь объем российского транзита энергоносителей Латвия не в состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгарc Ринкевичс заявил о готовности рассмотрения вопроса о поставках нефти в Белоруссию. По словам парламентария, в условиях прекращения поставок нефти из России Рига готова предложить свою помощь.