Латвия не исключает полного прекращения транзита энергоносителей из России. Такой сценарий развития событий вполне реален, считает министр сообщения Талис Линкайтс.
По его словам, доля энергоносителей в российском транзите в последние годы постоянно снижается. Поэтому «и порты, и железная дорога готовятся к худшему сценарию».
Мы должны быть более конкурентоспособными, всё время держать планку по качеству и количеству, быть более эластичными, чем, может быть, терминалы России, которые работают на больших объёмах, — цитирует Линкайтса ТАСС.
При этом, по мнению политика, заменить весь объем российского транзита энергоносителей Латвия не в состоянии.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгарc Ринкевичс заявил о готовности рассмотрения вопроса о поставках нефти в Белоруссию. По словам парламентария, в условиях прекращения поставок нефти из России Рига готова предложить свою помощь.