Lada Iskra, роботы, вино, талибы: какими фото запомнился первый день ПМЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый день работы ПМЭФ-2024

5 июня открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В первый день мероприятия были представлены новинки российского автопрома, прошли обсуждения по развитию промышленности и запуску высокоскоростных поездов на территории РФ.

Концерн Lada представил новую модель — автомобиль класса B Lada Iskra. Через полгода АвтоВАЗ рассчитывает выпустить в продажу седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. На ПМЭФ также показал электрический концепт-кар E-Niva с запасом хода 175 км за 12 часов заряда от обычной розетки.

РЖД планирует запустить более 200 высокоскоростных поездов для пассажирских перевозок по стране. Составы будут производиться на заводе «Уральские локомотивы». Речь идет о курсировании электропоездов на четырех высокоскоростных магистралях (ВСМ) из Москвы в Минск, Адлер, Рязань и Екатеринбург. Пока на ПМЭФ показали только один макет ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Предполагается, что проект стоимостью 2 трлн руб. воплотят в 2028 году.

Среди гостей ПМЭФ была делегация движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Один из его представителей заявил, что они прилетели в Россию по экономическим вопросам.

В первый день ПМЭФ гостей кормили бизнес-ланчем за 4900 рублей, вечером прошла дегустация кубанского вина. Самые яркие кадры с мероприятия — в фотогалерее NEWS.ru.