Лаборатории рекордно заработали на COVID-тестах

Частные медицинские лаборатории стали получать больше заказов на проведение COVID-тестов. Рекордный заработок связан с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом и новым всплеском заболеваемости. Об этом пишет «Коммерсант».

Заказы на проведение ПЦР-тестов в последние дни продолжают стремительно расти. Всего за неделю их количество увеличилось на 40%. Также отмечен 100-процентный рост анализов на антитела. В связи с этим лаборатории уведомляют людей о задержке с выдачей результатов.

Кроме того, некоторые отдельные лаборатории отмечают, что количество заказов на проведение тестов в отдельные дни стало выше в два-три раза по сравнению с показателями недельной давности. Из-за этого клиники могут повысить цены на проведение тестов, отмечается в сообщении.

На спрос также мог повлиять тот факт, что власти Москвы обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг и других отраслей.

Ранее стало известно, что гостиницы Краснодарского края хотят обязать ввести тестирование для приезжих на коронавирус.