Япония решилась на чрезвычайные меры из-за политики Трампа Kyodo: Япония приняла чрезвычайные экономические меры из-за Трампа

Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Японское правительство разработало комплекс чрезвычайных антикризисных мер в ответ на введение США повышенных таможенных пошлин, передает агентство Kyodo. Эти шаги направлены на минимизацию ущерба для национального экспорта и экономики в целом.

Основные положения пакета включают несколько ключевых инициатив. Власти планируют установить ценовые ограничения на топливо, снизив стоимость литра горючего до 10 иен (5,7 рубля). Также предусмотрены субсидии для населения на оплату электроэнергии. Особое внимание уделено поддержке малого бизнеса — для него расширят программу льготного кредитования с пониженными ставками. Эти меры призваны стимулировать внутреннее потребление и поддержать корпоративный сектор в условиях внешнеэкономического давления.

Ранее стало известно, что Китай рассматривает возможность отмены 125-процентных пошлин на отдельные категории американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты. Власти КНР пока оценивают экономические последствия торговой войны, которая уже нанесла ущерб национальной промышленности.

В США тем временем разгорается юридический спор вокруг тарифной политики администрации Трампа. Генеральные прокуроры 12 штатов, представляющие Демократическую партию, подали иск с требованием отменить введенные меры. Как заявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, эти меры негативно сказываются на американской экономике, создавая угрозу роста инфляции и увеличения безработицы по всей стране.