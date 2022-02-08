Kyodo: Япония будет поставлять СПГ в ЕС при эскалации ситуации на Украине

Власти Японии готовы организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны в случае, если ситуация вокруг Украины обострится. Токио 9 февраля должен выступить с официальным заявлением по этому поводу, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Агентство не уточняет , какой именно СПГ Токио готов направить в Европу — из своих резервов или же перенаправить из третьих стран часть объёмов, закупленных там. Также неизвестны условия поставок, в том числе объёмы и сроки.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда на прошлой неделе осторожно отвечал на возможность увеличения поставок газа в Европу. Чиновник заявил, что Токио намерен изучить возможности содействия, однако исходить будет из того, чтобы действия «не затронули жизни граждан» Японии.

Ранее стало известно, что европейские потребители скупили рекордный объём сжиженного газа в январе, пытаясь найти замену слишком дорогому газу из России. Однако рынок далёк от баланса и его нормализация только за счёт СПГ в отсутствие роста поставок от «Газпрома» выглядит маловероятной. При этом за 28 января среднесуточный объём поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 млн кубометров.