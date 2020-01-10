https://static.news.ru/photo/8bd04866-3466-11ea-8b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После запуска Московских центральных диаметров (МЦД) квартиры в Москве и Подмосковье резко подорожали.

В районе Москворечье-Сабурово цены на квартиры выросли до 186,7 тысячи рублей за квадратный метр (на 15,1%).

В Северном районе — на 14,7%, в Дмитровском — на 14%.

Также поднялись цены на жилье в районе Чертаново Южное — на 13,8 процента, в Нижегородском районе — до 13,6 процента, в районе Покровское-Стрешнево — до 13,4 процента, Беговом районе — до 12,9 процента, Царицыно — до 11,8 процента, — говорится на сайте мэрии Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. «Двушка» в большинстве городов РФ с населением свыше 300 тысяч стоит 17,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru писал, что с появлением обновлённой транспортной инфраструктуры эксперты рынка ожидают повышения цен на жильё. В районе прохождения первых веток Московских центральных диаметров (МЦД) рост будет в пределах 4-5%. При этом аренда на вторичном рынке может возрасти на 10%.