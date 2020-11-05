Квартирный ответ: где в России можно за год накопить на ипотеку

Россиянин может накопить на первоначальный взнос по ипотеке в среднем менее чем за два года. Такую оценку приводят аналитики рынка. При этом, в некоторых регионах страны процесс занимает всего один год. Достаточно иметь среднюю зарплату и треть её откладывать на покупку жилья. Казалось бы, дело посильное для многих, однако число россиян, взявших жилищный займ составляет лишь 6%. Эксперты объясняют это нестабильной экономической ситуацией и высокой стоимостью кредитов. Кому в России не страшна ипотека — в материале NEWS.ru.
Средний срок, за который можно накопить стартовый взнос по ипотечному кредиту в России, в период с января по сентябрь этого года составил 21 месяц. Такая цифра получается, если в семье работают два человека, которые откладывают на покупку жилья 30% своей зарплаты. При этом, сам первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры.
Интересно, что в 2019-м, до коронакризиса, накопить на ипотеку можно было за 19,5 месяцев, такую оценку аналитиков «Дом.РФ» приводит РБК. При расчёте срока накопления исследователи исходили из показателей средней зарплаты и среднего размера ипотечного кредита в разных регионах России.
Предложенный показатель носит выхолощенный характер, поскольку в реальной жизни всё выглядит по-другому, не соглашается с оценкой аналитиков вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.
Хорошо, когда оба супруга стабильно работают, без снижения дохода, и имеют возможность постоянно копить, не нарываясь на неожиданные траты, которые, к сожалению, у любого человека случаются регулярно. На деле так не бывает, а, учитывая текущее состояние экономики, этого не будет и в обозримом будущем. Уже первая волна коронавируса сильно ударила по экономике, по занятости населения, а следовательно и по доходам граждан. И непонятно, что будет с приходом второй волны.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале этого года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
В качестве первоначального взноса можно использовать также материнский капитал, напоминает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. А вот откладывать каждый месяц треть зарплаты, для большинства населения — задача непосильная. Поэтому указанный аналитиками срок представляется заниженным, считает эксперт.
Сомнения отчасти подтверждают и официальны данные. Как сообщила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина, число взявших жилищный кредит в России не так велико.
Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой: у нас где-то 6% людей имеют ипотеку. Потенциал есть, но он должен развиваться поступательно, без пузырей, — сказала глава ЦБ в интервью телеканалу «Россия 24».
Люди не рвутся в банки за ипотекой, потому что у нас всё ещё довольно высокие проценты по кредитам, отмечает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Льготная программа займов под 6,5% годовых на новостройки действует лишь с апреля, а до этого было 9-10%. Сейчас на вторичное жильё ставка по ипотеке в среднем составляет 8,5% — это достаточно много. В странах Северной Европы, например, ипотечные ставки сейчас отрицательные — то есть государство готово доплатить, лишь бы граждане улучшали свои жилищные условия.
Вторая причина, сдерживающая развитие ипотеки, в том, что многие заёмщики не могут подтвердить источники своих доходов. А это весьма критично для большинства банков. Третье — ипотека в России обросла разными негативными мифами, люди пока не доверяют этому инструменту и опасаются с ним связываться.
В этом году покупка жилья для населения стала ещё сложнее, даже несмотря на льготные программы. Во-первых, снизились доходы людей, во-вторых, цены на недвижимость заметно выросли. За лето стоимость квадратного метра по всей России прибавила 8-10% — это существенно, а доходы людей продолжают падать. Поэтому, как и отмечено в исследовании, людям приходится дольше копить на первоначальный взнос, отметила эксперт.
Покупка жилья в ипотеку в России всё ещё менее доступна, чем на Западе, где этот рынок давно сложился, отмечает Олег Самойлов. По его словам, в США ипотека уже многие десятилетия — это единственный нормальный инструмент приобретения недвижимости. Поэтому порядка 90% жилья там приобретается на кредитные средства.
Региональный разброс
Срок, за который семья может собрать деньги на стартовый взнос, различается в зависимости от региона России. Меньше всего времени требуется жителям Севера. Лишь 12 месяцев нужно тем, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке. Это при том, что в этих регионах средний размер ипотечного кредита превышает общероссийский уровень.
За полтора года можно справиться с задачей в Мурманской и Архангельской областях, Республиках Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском и Камчатском крае и ряде других регионов. Дольше всего копить (более 30 месяцев) придётся жителям Крыма, Калмыкии и ряда республик Северного Кавказа. В целом, в 64 регионах России потенциальные заёмщики способны накопить первоначальную сумму для ипотеки за 2-2,5 года.
Всё логично, на Севере — высокие «белые» зарплаты. Как правило, все нефтяные, газовые компании весьма прозрачны и хорошо платят своим работникам. На Кавказе, напротив, доходы ниже. Скорость накопления зависит от доходов граждан и стоимости квадратного метра. Причём, чем выше зарплаты, тем выше и стоимость жилья, — отмечает Ирина Радченко.
Москвичам на стартовый взнос по ипотеке нужно копить 23 месяца, петербуржцам — 22. Это выше, чем в среднем по стране. Не спасают даже высокие зарплаты столичных жителей.
Москва и Санкт-Петербург — два самых дорогих рынка в России. На Севере жильё сравнительно недорогое, потому что на него нет большого спроса. Москва же — это огромная агломерация, куда все стремятся, и где много денег и много работы. Это всё повышает стоимость жилья, — пояснил Олег Самойлов.
Между тем, на фоне пандемии COVID-19, в России начался ипотечный бум. В сентябре этого года выдача жилищных кредитов в стране впервые превысила 500 млрд рублей и достигла 503,5 млрд, свидетельствует статистика Банка России. Это на 28% больше, чем в августе, сообщают РИА Новости.
Росту ипотечного кредитования способствует, конечно, госпрограмма льготной ипотеки, продлённая на днях до середины следующего года. Но эта медаль имеет и обратную сторону: предложение в ряде регионов не поспевает за спросом. Это неизбежно влечёт за собой рост цен на новостройки, что в значительной степени нивелирует положительный эффект от низкой процентной ставки.
Высокий спрос на ипотеку связан не только с льготной программой, считает Ирина Радченко. Первый фактор здесь — обвал рубля. Те, кто держал накопления в российской валюте, стали закрывать свои счета и переводить деньги в другие инструменты — либо на фондовый рынок, либо в квадратные метры, отмечает эксперт. Поэтому, хотя в текущем году объём выдачи ипотеки будет выше прошлогоднего, это никак не говорит об улучшении благосостояния россиян.