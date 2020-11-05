Квартирный ответ: где в России можно за год накопить на ипотеку

Россиянин может накопить на первоначальный взнос по ипотеке в среднем менее чем за два года. Такую оценку приводят аналитики рынка. При этом, в некоторых регионах страны процесс занимает всего один год. Достаточно иметь среднюю зарплату и треть её откладывать на покупку жилья. Казалось бы, дело посильное для многих, однако число россиян, взявших жилищный займ составляет лишь 6%. Эксперты объясняют это нестабильной экономической ситуацией и высокой стоимостью кредитов. Кому в России не страшна ипотека — в материале NEWS.ru.

Средний срок, за который можно накопить стартовый взнос по ипотечному кредиту в России, в период с января по сентябрь этого года составил 21 месяц. Такая цифра получается, если в семье работают два человека, которые откладывают на покупку жилья 30% своей зарплаты. При этом, сам первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры.

Интересно, что в 2019-м, до коронакризиса, накопить на ипотеку можно было за 19,5 месяцев, такую оценку аналитиков «Дом.РФ» приводит РБК. При расчёте срока накопления исследователи исходили из показателей средней зарплаты и среднего размера ипотечного кредита в разных регионах России.

Предложенный показатель носит выхолощенный характер, поскольку в реальной жизни всё выглядит по-другому, не соглашается с оценкой аналитиков вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.

Хорошо, когда оба супруга стабильно работают, без снижения дохода, и имеют возможность постоянно копить, не нарываясь на неожиданные траты, которые, к сожалению, у любого человека случаются регулярно. На деле так не бывает, а, учитывая текущее состояние экономики, этого не будет и в обозримом будущем. Уже первая волна коронавируса сильно ударила по экономике, по занятости населения, а следовательно и по доходам граждан. И непонятно, что будет с приходом второй волны. Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов вице-президент Российской гильдии риелторов

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале этого года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В качестве первоначального взноса можно использовать также материнский капитал, напоминает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. А вот откладывать каждый месяц треть зарплаты, для большинства населения — задача непосильная. Поэтому указанный аналитиками срок представляется заниженным, считает эксперт.

Сомнения отчасти подтверждают и официальны данные. Как сообщила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина, число взявших жилищный кредит в России не так велико.

Сейчас у нас уровень проникновения ипотеки не очень большой: у нас где-то 6% людей имеют ипотеку. Потенциал есть, но он должен развиваться поступательно, без пузырей, — сказала глава ЦБ в интервью телеканалу «Россия 24».

Люди не рвутся в банки за ипотекой, потому что у нас всё ещё довольно высокие проценты по кредитам, отмечает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Льготная программа займов под 6,5% годовых на новостройки действует лишь с апреля, а до этого было 9-10%. Сейчас на вторичное жильё ставка по ипотеке в среднем составляет 8,5% — это достаточно много. В странах Северной Европы, например, ипотечные ставки сейчас отрицательные — то есть государство готово доплатить, лишь бы граждане улучшали свои жилищные условия.

Вторая причина, сдерживающая развитие ипотеки, в том, что многие заёмщики не могут подтвердить источники своих доходов. А это весьма критично для большинства банков. Третье — ипотека в России обросла разными негативными мифами, люди пока не доверяют этому инструменту и опасаются с ним связываться. Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости

В этом году покупка жилья для населения стала ещё сложнее, даже несмотря на льготные программы. Во-первых, снизились доходы людей, во-вторых, цены на недвижимость заметно выросли. За лето стоимость квадратного метра по всей России прибавила 8-10% — это существенно, а доходы людей продолжают падать. Поэтому, как и отмечено в исследовании, людям приходится дольше копить на первоначальный взнос, отметила эксперт.

Покупка жилья в ипотеку в России всё ещё менее доступна, чем на Западе, где этот рынок давно сложился, отмечает Олег Самойлов. По его словам, в США ипотека уже многие десятилетия — это единственный нормальный инструмент приобретения недвижимости. Поэтому порядка 90% жилья там приобретается на кредитные средства.

Региональный разброс

Serguei Fomine/Global Look Press

Срок, за который семья может собрать деньги на стартовый взнос, различается в зависимости от региона России. Меньше всего времени требуется жителям Севера. Лишь 12 месяцев нужно тем, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке. Это при том, что в этих регионах средний размер ипотечного кредита превышает общероссийский уровень.

За полтора года можно справиться с задачей в Мурманской и Архангельской областях, Республиках Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском и Камчатском крае и ряде других регионов. Дольше всего копить (более 30 месяцев) придётся жителям Крыма, Калмыкии и ряда республик Северного Кавказа. В целом, в 64 регионах России потенциальные заёмщики способны накопить первоначальную сумму для ипотеки за 2-2,5 года.

Всё логично, на Севере — высокие «белые» зарплаты. Как правило, все нефтяные, газовые компании весьма прозрачны и хорошо платят своим работникам. На Кавказе, напротив, доходы ниже. Скорость накопления зависит от доходов граждан и стоимости квадратного метра. Причём, чем выше зарплаты, тем выше и стоимость жилья, — отмечает Ирина Радченко.

Москвичам на стартовый взнос по ипотеке нужно копить 23 месяца, петербуржцам — 22. Это выше, чем в среднем по стране. Не спасают даже высокие зарплаты столичных жителей.

Москва и Санкт-Петербург — два самых дорогих рынка в России. На Севере жильё сравнительно недорогое, потому что на него нет большого спроса. Москва же — это огромная агломерация, куда все стремятся, и где много денег и много работы. Это всё повышает стоимость жилья, — пояснил Олег Самойлов.

Между тем, на фоне пандемии COVID-19, в России начался ипотечный бум. В сентябре этого года выдача жилищных кредитов в стране впервые превысила 500 млрд рублей и достигла 503,5 млрд, свидетельствует статистика Банка России. Это на 28% больше, чем в августе, сообщают РИА Новости.

Росту ипотечного кредитования способствует, конечно, госпрограмма льготной ипотеки, продлённая на днях до середины следующего года. Но эта медаль имеет и обратную сторону: предложение в ряде регионов не поспевает за спросом. Это неизбежно влечёт за собой рост цен на новостройки, что в значительной степени нивелирует положительный эффект от низкой процентной ставки. Татьяна Белянчикова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Высокий спрос на ипотеку связан не только с льготной программой, считает Ирина Радченко. Первый фактор здесь — обвал рубля. Те, кто держал накопления в российской валюте, стали закрывать свои счета и переводить деньги в другие инструменты — либо на фондовый рынок, либо в квадратные метры, отмечает эксперт. Поэтому, хотя в текущем году объём выдачи ипотеки будет выше прошлогоднего, это никак не говорит об улучшении благосостояния россиян.