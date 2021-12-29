Курсы евро и доллара обновили максимумы накануне Нового года

Курс доллара в ходе торгов на Московской валютной бирже вырос на 1,4% и поднялся до 75,06 рублей, свидетельствуют данные площадки по состоянию на 15:11 мск. Стоимость доллара превысила отметку в 75 рублей впервые с 30 ноября. Вместе с долларом в цене вырос и евро, преодолев отметку в 85 рублей, также впервые с 30 ноября.

Рубль дешевеет по отношению к доллару и евро на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и снижения нефтяных котировок. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг падает на 0,5% и составляет $78,9 за баррель, — утверждают эксперты РБК.

Ранее глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган поделился мнением, что сбережения лучше хранить в иностранной валюте, а именно в долларах или евро. Эксперт отметил, что альтернативным вариантом может быть хранение денег в других валютах «второго эшелона», таких как швейцарский франк, иена и даже норвежский крон.

Коган отметил, что в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов, что приведёт к укреплению американского доллара. Так, на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе доллар США по отношению к евро уже подорожал с 1,19 до 1,13.