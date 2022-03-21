Курсы доллара и евро выросли на старте торгов

Рубль в начале торгов 21 марта умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской Биржи. По информации торговой площадки на 10:08 мск, курс доллара рос на 1,03%, до 105,9 рубля, курс евро — до 116,5 рубля (+1,48%).

На открытии торгов курс доллара снижался на 3,56%, до 101,0925 рубля. Курс евро снижался на 6,7%, до 107,11 рубля.

Ранее главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США и в ближайшее время курс может достигнуть 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на рост отечественной валюты, он выделил меры по поддержке рубля Банка России, расчёты за экспорт из РФ, новости о прогрессе в процессе переговоров с Украиной, а также удержание цен на нефть выше отметки $100 за баррель.

В свою очередь профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков предположил, что укрепление рубля, наблюдавшееся на прошлой неделе, вызвано случайными факторами и определить дальнейший валютный курс в происходящем хаосе невозможно. Он отметил, что у России есть необходимые в нынешних условиях ресурсы, а санкции бьют в ответ и про Евросоюзу. Но при этом все факторы, кроме устойчивости рубля, играют против России.