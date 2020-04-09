Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Курс американской валюты на открытии торгов увеличился и достиг отметки в 74,385 рубля.
Согласно данным МосБиржи, евро подорожал на 0,11% — до 81,2775 рубля
Однако позднее курсы валют начали снижаться. К 10:04 мск доллар терял 0,31% и находился на отметке в 74,07 рубля, евро уменьшился на 0,11% — до 81,1 рубля.
Индекс МосБиржи снижался на 1,68%, достигая 2656,45 пункта, индекс РТС терял 2,39% — до 1127,84 пункта.
Ранее NEWS.ru писал, что названы новые параметры нефтяного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. Согласно итоговому коммюнике после окончания заседания ОПЕК+, Москва и Эр-Рияд с мая и до конца июня должны добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.
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