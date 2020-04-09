Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

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Президент Владимир Путин дал задание правительству предусмотреть финансовую поддержку региональных бюджетов в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам его совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Дискуссия состоялась 30 марта, список задач по традиции был сформирован позже. Правительству РФ утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости бюджетов субъектов РФ, предусмотрев оказание им необходимой финансовой...