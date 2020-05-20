Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи прибавил 0,1% и достиг отметки в 72,51 рубля.
Согласно информации торговой площадки, курс евро увеличился на 0,2%, составив 79,36 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что данные торгов по состоянию на 20 мая свидетельствуют о росте мировых цен на нефть, который происходит на фоне сведений о снижении запасов топлива в США. Эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, и цены на топливо существенно выросли за последний 21 день.
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