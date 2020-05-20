Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

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В Совфеде предлагают освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стимулирующие доплаты социальным работникам, которые оказывают услуги заражённым коронавирусом гражданам и тем, кто находится в группе риска.

Соответствующий законопроект разработали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Дмитрий Шатохин. В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение кабмина. Наряду с этим авторы инициативы предлагают...