В ходе утренних торгов 19 марта на Московской бирже курс евро доходил до 89,6 рубля, за доллар давали 81,97 рубля.
По данным Мосбиржи на 12:25 мск, курс доллара составил 79,51 рубля, курс евро — 86,21 рубля. Курс доллара с начала торгов колебался в диапазоне 79,8 — 81,97 рубля, курс евро менялся в пределах 85,5 — 89,6 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 3,86% — до $25,84 за баррель.
Как писал NEWS.ru, вкладывать рубли во время кризиса лучше в долгосрочные акции отечественных компаний, а не в валюту, считает профессор ВШЭ Евгений Коган. В перспективе долгосрочные рублёвые акции могут вырасти в цене, прогнозирует экономист. А вот совершать валютные операции в сложившейся ситуации уже поздно. На положение вещей, считает Коган, мог бы повлиять отказ Центробанка от поднятия ключевой ставки, но, скорее всего, чтобы стабилизировать курс рубля, регулятор всё же её поднимет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен