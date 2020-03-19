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В ходе утренних торгов 19 марта на Московской бирже курс евро доходил до 89,6 рубля, за доллар давали 81,97 рубля.

По данным Мосбиржи на 12:25 мск, курс доллара составил 79,51 рубля, курс евро — 86,21 рубля. Курс доллара с начала торгов колебался в диапазоне 79,8 — 81,97 рубля, курс евро менялся в пределах 85,5 — 89,6 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 3,86% — до $25,84 за баррель.

Как писал NEWS.ru, вкладывать рубли во время кризиса лучше в долгосрочные акции отечественных компаний, а не в валюту, считает профессор ВШЭ Евгений Коган. В перспективе долгосрочные рублёвые акции могут вырасти в цене, прогнозирует экономист. А вот совершать валютные операции в сложившейся ситуации уже поздно. На положение вещей, считает Коган, мог бы повлиять отказ Центробанка от поднятия ключевой ставки, но, скорее всего, чтобы стабилизировать курс рубля, регулятор всё же её поднимет.