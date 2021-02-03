Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/41aca682-65f5-11eb-83ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курсы доллара и евро снизились на 0,22% по отношению к рублю в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара снизился до 76,06 рубля, курс евро — до 91,53 рубля. Через 15 минут после начала торгов доллар подешевел до 76 рублей, евро — до 91,49 рубля.

Российский рынок акций 3 февраля открылся падением биржевых индексов — индекс МосБиржи опустился до отметки в 3351,99 пункта, индекс РТС — до 1385,32 пункта.

Как писал NEWS.ru, финансовый советник Анна Харченко считает, что 100 тысяч рублей вполне достаточно, чтобы создать инвестиционный портфель. Он позволит активно работать на фондовом рынке. Инвестиции будут зависеть от ряда факторов: срока вложения, желаемой доходности, склонности к риску. По её мнению, если человека интересует короткий срок инвестирования и у него низкая склонность к риску, то следует предпочесть вложения в ОФЗ — государственные облигации России. Их всегда можно продать и при этом не потерять проценты. Риск добавляется, когда ставится задача значительно увеличить доходность от инвестиций. Её сулят корпоративные облигации и акции российских компаний. Харченко советует не тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе. Также щедрыми на дивиденды являются российские компании, подчеркнула эксперт.