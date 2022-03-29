Курсы доллара и евро опустились ниже 85 и 94 рублей впервые с 25 февраля

Курс доллара в ходе торгов на МосБирже опустился ниже 84 рублей, курс евро — ниже 93 рублей впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные МосБиржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 14:37 мск падает на шесть рублей, до 83,75 рубля, курс евро — на 3,65 рубля, до 92,95 рубля.

Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до минимумов с конца февраля: 83,7 и 92,45 рубля.

Ранее экономист Александр Разуваев прокомментировал новость о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету: на ситуацию в положительную сторону могут повлиять окончание действий на Украине и разморозка резервов Центробанка.

Курс рубля может вернуться к значениям, наблюдавшимся до начала спецоперации по демилитаризации Украины, поскольку российская валюта является фундаментально недооценённой. Однако для этого необходимо улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро. Такие условия назвал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков.