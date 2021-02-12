Курсу рубля предсказали новый обвал

https://static.news.ru/photo/9befee88-6ea6-11eb-a77d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля может повторить январское падение в феврале после некоторого укрепления позиций на уходящей неделе. Об этом предупредила аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

Причин этому несколько, пояснила она в комментарии «Российской газете». Во-первых, несмотря на такие положительные моменты, как ралли на нефтяном рынке и трёхкратное сокращение объёмов закупок валюты со стороны Минфина, аппетит к риску на снизился, а это находит прямое отражение на динамике курса национальной валюты.

Во-вторых, влияние оказывает снижение прогноза по мировому спросу на нефть МЭА и ОПЕК. Основными предпосылками ухудшения прогноза названы недостаточно высокие темпы вакцинации людей от коронавируса.

Наконец, давление на курс рубля вызвало заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о санкционном влиянии на Россию со стороны Евросоюза. В свою очередь санкции являются ключевым риском для рубля.

Кроме того, в конце марта должен состояться саммит Евросоюза, где, как ожидается, будут приняты какие-либо решения по антироссийским санкциям. Если такие меры будут носить персональный характер, это вряд ли серьёзно отразится на курсе рубля, но если они затронут экономические интересы государства, тогда можно ожидать ослабления национальной валюты.

С учётом всех этих факторов, отметила Зайцева, в течение ближайшего месяца курс рубля почти наверняка будет колебаться в диапазоне 73–76 рублей за доллар и 89–92,5 рубля за евро.

Ранее доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, какой период может стать для рубля самым опасным. По её мнению, он будет связан с введением санкций против России со стороны США.