Курс рубля вырос после сообщений о частичном завершении российских учений

Российский рубль и акции отреагировали ростом на сообщения о завершении ряда учений Вооружённых сил РФ и возвращении подразделений в пункты постоянной дислокации. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской Бирже. Всего за несколько минут курс доллара США упал более чем на рубль — с 76,7 рубля до 75,6 рубля за доллар, евро опустился приблизительно на 1,1 рубля — с 86,8 рубля до 85,7 рубля за евро.

Рост отмечается и среди акций: так, в тройку наиболее подорожавших вошли акции «Яндекса» (+4,3%), «Татнефти» (+3%) и АФК «Система» (+3%). Подешевели бумаги АЛРОСА (-0,7%) и РУСАЛа (-0,7%).

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военного округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, подразделения приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн. Также Минобороны России опубликовало кадры вывода танков с учений.