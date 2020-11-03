Курс рубля вырос после обвала 2 ноября

https://static.news.ru/photo/477aab34-1def-11eb-99c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля ощутимо растёт вверх против доллара и евро после обвала 2 ноября до многомесячного минимума относительно американской валюты и многолетнего — к европейской.

Накануне российская национальная валюта достигла минимума с марта против доллара и минимума с декабря 2014 года к евро — до 80,95 и 94,14 рубля соответственно. Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть — к 40$ за баррель по марке Brent — и западные фондовые индексы.

Курс доллара расчётами «завтра» на 17:30 по московскому времени снижается сразу на 1,08 рубля — до 79,47 рубля. Курс евро уменьшился на 70 копеек и достиг 93,08 рубля, следует из данных МосБиржи.

Дополнительная поддержка рублю приходит из сектора дорожающих развивающихся валют. Наконец, Минфин России продолжает абсорбировать рублевую ликвидность. Ведомство 3 ноября на безлимитном аукционе разместило облигации федерального займа на 427,747 млрд рублей при спросе 446,955 млрд.

Доллар 2 ноября впервые с конца марта превысил 80 рублей, евро с конца декабря 2014 года — 94 рубля. Среди наличной валюты доллар останется самым популярным у населения, вопрос будет только в объёме у россиян свободных средств для конвертации, считают эксперты. По их словам, ставки по валютным депозитам в банках сейчас находятся на околонулевых значениях, смысла нести валюту в банк нет. Банки будут удерживать ставки на этом уровне, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютные депозиты. Эта ситуация плоха тем, полагают аналитики, что часть сбережений населения будет выключена из инвестиционного процесса. Это снижает потенциал экономического роста — в краткосрочной перспективе точно, пока не начнётся обратный процесс конвертации этих сбережений в рубли. Также эти доллары и евро подпитывают теневую экономику, что затрудняет борьбу с ней, писал NEWS.ru.