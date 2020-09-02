Курс рубля упал на фоне сообщений об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/c15f2a2e-ed34-11ea-83ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После заявления правительства ФРГ о том, что немецкими специалистами были найдены доказательства отравления российского блогера Алексея Навального веществом из группы «Новичок», курс рубля ускорил снижение.

По данным на 16:54 2 сентября, доллар на Московской Бирже стал дороже на 2,23% — его стоимость составила 75,22 рубля. Курс евро также вырос — на 1,59%, до 89,05 рубля.

Немецкое правительство заявило, что в ходе проведения токсикологического исследования анализов блогера были обнаружены «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, МИД Германии проинформирует российского посла о результатах исследований, проведённых специальной лабораторией бундесвера.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что Навальный, проходящий лечение в берлинской больнице, стал жертвой нападения, осуществлённого с применением вещества из группы «Новичок». По её мнению, Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.