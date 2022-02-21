Курс рубля укрепился в ходе утренних торгов

Рубль и фондовые активы укрепились на утренних торгах на Московской Бирже. Курс доллара на 08:30 составил около 76,8 рубля, евро опустился до 87,3 рубля.

Помимо этого, индекс IMOEX2, отражающий динамику индикатора как на основной, так и на дополнительных сессиях, вырос на 1,27%, до 3436,52 пункта к 08:00 утра. На максимуме индикатор поднимался до 3456,82 пункта.

Укрепление рубля и фондовых активов произошло после того, как в Елисейском дворце сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отмечено, что вопросы для саммита глав России и США подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также ранее заявила, что президент США Джо Байден согласен на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, «если не произойдёт вторжения» на Украину.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что в случае эскалации обстановки на Украине в России может начаться обвал рубля. По его прогнозам, стоимость доллара может достигнуть отметки в 85 рублей, тогда как в случае деэскалации событий на Украине рубль может вырасти в цене.