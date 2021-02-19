Курс рубля снизился к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/54a24614-7286-11eb-9219-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,06%, курс евро — на 0,06% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара составил 73,95 рубля, курс евро — 89,44 рубля. Через 20 минут после начала торгов доллар торговался по 73,91 рубля, евро — по 89,48 рубля.

Российский рынок акций открылся 19 февраля разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Индекс МосБиржи снизился на 0,05%, до 3398,40 пункта, а индекс РТС вырос на 0,13%, до 1448,6 пункта.

Как писал NEWS.ru, в течение 2021 года курс евро будет колебаться в районе 82–92 рублей. Курс доллара, в свою очередь, станет составлять приблизительно 70–80 рублей. Об этом сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Он отметил, что в конце прошлого года рубль постепенно укреплялся по отношению к обеим валютам. Эти изменения были связаны с позитивными новостями на внешних мировых рынках. На протяжении прошлого года граждане РФ чаще не покупали, а продавали доллары и евро (53% и 47% соответственно). Зимой рубль ослаб. Это произошло ввиду замедления мирового экономического спроса из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Своего пика показатели роста курсов валют достигли 31 марта. Это была реакция на первую волну пандемии.