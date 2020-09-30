Курс рубля резко пошёл вверх

https://static.news.ru/photo/5604423e-0330-11eb-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Курс рубля расчётами «завтра» вырос по отношению к доллару и евро, отыгрывая потери предыдущих дней.

По данным торгов Московской Биржи на 17:09 мск, курс доллара расчётами «завтра» упал на 1,37 рубля, до 77,71 рубля. Курс евро снизился на 1,92 рубля, до 90,95 рубля.

Нефть марки Brent с поставками в декабре подорожала на 0,29% — до $41,88 за баррель. Рублёвый индекс МосБиржи вырос на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,39%, до 1171,74 пункта.

Как писал NEWS.ru, российским госкорпорациям запретили иметь валютные активы размером выше, чем в октябре 2018 года. Выводы об ограничении валютных активов можно сделать из данных госкомпаний, размещённых на сервере раскрытия информации. В сообщениях АЛРОСА и «Роснефти» о заседаниях советов директоров компаний упоминается директива правительства от 1 сентября под номером № 8036п-П13. Схожая директива была принята правительством Дмитрия Медведева в декабре 2014 года на фоне обвала курса рубля из-за снижения цен на нефть и санкций в отношении России.