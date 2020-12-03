Курс рубля растёт к доллару и евро на фоне решений ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/bc8ac0ac-35ba-11eb-971c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля обновил трёхмесячный максимум к доллару на фоне решений ОПЕК+. Курс доллара снизился на 68 коп. до 74,39 руб., курс евро — на 59 коп. до 90,29 руб.

По мнению экспертов, доллар ушёл ниже поддержки на уровне 75 руб. и установил таким образом трёхмесячные минимумы, пишет РИА Новости. После решений ОПЕК+ рубль отыгрывает приближение стоимости нефти к мартовским показателям и обновляет максимумы к доллару со 2 сентября.

Решения ОПЕК+ повлияли на рост нефтяных котировок к максимумам с марта. Так, сорт нефти Brent сейчас прибавляет до $48,8 за баррель. Растут по отношению к доллару и «развивающиеся» валюты, на этом фоне американская валюта выглядит слабой.

Прибавляют западные фондовые индексы, поддержка приходит и от макроэкономических данных. К примеру, за эту неделю количество первичных заявок по безработице в США сократилось до 712 тыс. вместо ожидаемого уменьшения до 780 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может подняться до $50 за баррель, однако вряд ли закрепится выше, считают российские эксперты. Рубль в этих условиях тоже имеет шансы на укрепление, скорее всего, он останется в диапазоне 70–75 рублей.