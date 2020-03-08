https://static.news.ru/photo/2868d3ba-619d-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курсы доллара и евро по отношению к рублю значительно выросли на международном валютном рынке после падения цен на нефть на треть.

Сейчас доллар достиг максимума с марта 2016 года и стоит 72,5 рубля, евро торгуется по 82,4. Таким образом, к уровню закрытия предыдущих торгов Forex доллар вырос на 3,93 рубля, евро — на 4,89 рубля, передаёт РИА Новости.

Валютные торги Московской биржи ещё не открылись.

Как писал NEWS.ru ранее, стоимость нефтяной смеси марки Brent резко обрушилась на треть, до $31,43 за баррель, после распада сделки ОПЕК+. Такие данные появились в первый день начала торгов.