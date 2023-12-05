Курс евро вырос до 100 рублей впервые с 26 октября

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже вырос до 100 рублей, свидетельствуют данные площадки. Этого показателя валюта достигла впервые с 26 октября. К 16:50 курс немного снизился до 99,94 рубля.

Курс доллара к этому же времени торговался на уровне 92,22 рублей. Этого показателя валюта достигла впервые с 13 ноября. Курс юаня находился на отметке в 12,88 рублей.

До этого финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что к концу года россияне увидят значительное укрепление российской валюты. Экономист не исключил, что евро можно будет приобрести за 65–68 рублей. По его словам, ближе к президентским выборам 2024 года рубль может даже возрасти.

В свою очередь экономист Александр Потавин считает, что покупка доллара на фоне укрепления рубля преждевременна. Он подчеркнул, что курс американкой валюты до конца года будет колебаться в пределах 90–96 рублей. Как объяснил эксперт, динамика курса рубля зависит от активности экспортеров, которые доминируют с продажами на российском валютном рынке в последние дни. Потавин добавил, что предложения иностранной валюты выросли, и это способствует укреплению рубля.