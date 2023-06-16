Курс евро подскочил на МосБирже Курс евро на МосБирже поднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на МосБирже пoднялся выше 92 рублей впервые с 25 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. Курс евро растет с начала июня. Ослабление российской валюты происходит на фоне падения цен на нефть из-за рецессии в еврозоне.

К 18.47 мск курс евро повышается на 41 кoпейку, до 92 рублей, максимально в ходе торгов курс европейской валюты подскакивал до 92,01 рубля. Курс юаня в это же время растет на 5 копeек, до 11,78 рубля, доллара — на 46 копеек, до 84,21 рубля.

13 июня курс евро в ходе торгов на МосБирже поднялся до 91 рубля. В среднем рубль ослаб к основным валютам на 2%. За месяц российская валюта потеряла примерно 20% стоимости.

Главный научный сотрудник Института экономика РАН Игорь Николаев заявил, что российский рубль в ближайшее время может ожидать незначительное падение. Эксперт заявил, что тенденция к ослаблению валюты сохраняется, но ослабевать рубль будет рывками. Кроме того, после провала он сможет немного укрепиться.

По словам Николаева, такая ситуация складывается из-за укрепления европейской валюты, общего состояния российской экономики и санкционного давления со стороны стран Запада. В таких условиях в ближайшие дни российская валюта может «просесть» на несколько рублей.