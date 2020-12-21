Курс евро впервые с 3 декабря поднялся выше 91 рубля

https://static.news.ru/photo/2e3d51ac-4361-11eb-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В понедельник, 21 декабря, курс евро в ходе торгов на Московской Бирже поднялся выше 91 рубля. Подобный скачок стоимости европейской валюты наблюдается впервые с 3-го числа текущего месяца. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Кроме того, впервые с 3 декабря курс доллара на МосБирже поднялся выше 75 рублей. На открытии торгов американская валюта находилась на отметке в 73,9150 рубля (+0,77%). Евро, в свою очередь, стоил 90,4550 рубля (+0,71%).

Позднее курс доллара продемонстрировал рост на 3,34%. Так, валюта поднялась до отметки в 75,8 рубля. Курс евро поднялся на 1,44% и смог достичь отметки в 91,11 рубля, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что доллар завершит 2020 год в коридоре 72,5–74,5 рубля, евро ожидается около 88–90 рублей.

По мнению Бахтина, плюсом для рубля является относительно стабильная конъюнктура на нефтяном рынке. Там Brent торгуется не ниже $50 за баррель.