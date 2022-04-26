Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года

Курс евро 26 апреля впервые с марта пандемийного 2020 года упал ниже 76 рублей — до 76,39 рубля за евро, следует из данных Московской Биржи. Рубль также укрепился по отношению к доллару, сейчас стоимость иностранной валюты снизилась до 72,45 рубля.

В начале торгов европейская валюта расчётами «завтра» в 09:59 мск стоила 77,15 рубля, а в 10:09 устремилась вниз на 76 копеек, до 76,39. Доллар же во время открытия биржи торговался по 73,12, а затем его стоимость упала на 70 копеек, до 72,45 рубля.

Накануне в ходе торгов на МосБирже курс евро достиг отметки в 77 рублей. На начало торгов курс европейской валюты составлял 80,4 рубля.

Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич объяснил, что причиной серьёзного укрепления рубля является резкий рост предложения долларов и евро на рынке и низкий спрос. Однако, по его мнению, уже скоро ситуация на бирже изменится, так как поддержка рубля со стороны экспортёров ослабнет уже на следующей неделе — пройдёт пик налоговых выплат, но сохранится смягчение валютного регулирования.