Курс евро упал на 78 копеек

https://static.news.ru/photo/114073ee-28be-11eb-bd6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на 18 ноября, снизился на 78,26 копейки — до 90,3903 рубля.

Курс доллара снизился на 66,67 копейки — до 76,253 рубля, следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 18 ноября, снизилась на 71,88 копейки — до 82,6148 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали обвал доллара из-за вакцины от коронавируса. По их мнению, американская валюта может рухнуть на 20%. Кроме того, на курс доллара может оказать негативное влияние мягкая политика ФРС США. Эксперты поясняют, что из-за низких ставок инвесторам придётся уйти из американских активов в международные.

Что касается рубля, то, по мнению специалистов, в конце года он окажется в зависимости от целого ряда факторов. В их числе не только пандемия коронавируса, но и цены на нефть, данные по выборам в США и возможные санкции. Рост расходов бюджета не должен серьёзно сказаться на курсе рубля, считают экономисты. По данным Минфина РФ, расходы бюджета за январь — октябрь 2020 года составили 16,945 трлн рублей, или 86,2% от общего объёма, утверждённого на год. При этом вырос и дефицит бюджета — до 1,6 трлн рублей. По итогам года Минфин ждёт дефицит бюджета в 4,7 трлн рублей.