Курс евро упал до минимума с июня 2020 года

Курс евро упал до минимума с июня 2020 годаКурс евро снизился до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Рубль усиливает рост в ходе торгов: евро упал до уровня в 77 рублей, что стало минимумом с июня 2020 года. Как следует из данных Московской биржи, доллар продолжает тестировать поддержку на уровне 73 рубля.
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Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что причиной серьёзного укрепления рубля является резкий рост предложения долларов и евро на рынке. По его словам, ситуация вокруг рубля изменится уже на этой неделе, когда ожидается пик налоговых выплат со стороны экспортёров. По его словам, падение котировок доллара и евро к рублю связано с падением импорта и спроса на валюту в целом, а поддержка отечественной валюты со стороны экспортёров ослабнет с прохождением пика налоговых выплат и в условиях смягчения валютного регулирования.
До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что 29 апреля Центробанк может снизить ключевую ставку до 15%, а к концу 2022 года регулятор может опустить ключевую ставку до 12–13%. Он также отметил, что эксперты ВТБ ожидают роста инфляции в годовом выражении до 22% и не исключают, что рубль укрепит свои позиции.