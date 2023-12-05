Курс евро приближается к 100 рублям Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые за месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро превысил 99 рублей в начале утренней сессии на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов. В последний раз европейская валюта находилась на таком уровне 7 ноября.

Согласно сведениям Мосбиржи, по состоянию на 07:44 по мск курс евро поднялся до 99,22 рубля — это на 0,73% выше показателей закрытия предыдущей торговой сессии. Курс доллара, в свою очередь, составил 91,39 рубля, юаня — 12,79 рубля. В настоящий момент курс рубля продолжает снижаться.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что к концу года россияне увидят значительное укрепление российской валюты. Экономист не исключил, что евро можно будет приобрести за 65 — 68 рублей. По его словам, ближе к президентским выборам 2024 года рубль может даже возрасти.

Экономист Александр Потавин считает, что покупка доллара на фоне укрепления рубля преждевременна. Он подчеркнул, что курс американкой валюты до конца года будет колебаться в пределах 90 — 96 рублей. Как объяснил эксперт, динамика курса рубля зависит от активности экспортеров, которые доминируют с продажами на российском валютном рынке в последние дни. Потавин добавил, что предложения иностранной валюты выросли, что способствует укреплению рубля.