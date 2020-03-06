https://static.news.ru/photo/f3b766f0-5f7f-11ea-a864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 6 марта курс евро вырос до 76,14 рубля. Выше отметки в 76 рублей он не поднимался с января 2019 года.

По данным Московской биржи, курс евро вырос на 0,3% к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс доллара увеличился на 0,16%, до 67,7 рубля.

Как писал NEWS.ru, курс европейской валюты по отношению к доллару упал. Утром 6 марта евро снизился до $1,1237 с $1,1239 на момент предыдущего закрытия. Евро дорожал к доллару на протяжении трёх недель, а после принятого 3 марта ФРС США решения понизить ключевую ставку, подскочил на 2%. Индекс доллара — курс к корзине валют шести являющихся основными торговыми партнёрами США стран — сократился на 0,29% до 96,54 пункта.