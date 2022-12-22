Курс евро превысил 77 рублей, курс доллара - 72 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей, свидетельствуют данные площадки. С начала дня он вырос на 1,8%. Доллар также растет, преодолев отметку в 72 рубля, на максимуме он доходил до 72,37 рубля.

Индекс Мосбиржи растет на 0,76%, до 2132 пункта, а индекс РТС падает на 1,17% до 929 пунктов.

Курс доллара на Московской бирже ранее впервые с конца апреля превысил 71 рубль, евро поднялся до 76 рублей. Эксперты объясняют происходящее ужесточением финансовой политики США, слабой нефтью, а также упавшим спросом на рубли из-за отказа Евросоюза от покупки российской нефти и страхования ее перевозки.

Экономист Константин Ордов ранее посоветовал приобрести валюту на фоне снижения курса рубля, так как его восстановления до показателей 50–60 рублей за доллар не планируется. Как рассказал эксперт, рубль на самом деле не ослабляется, а переходит в наиболее соответствующий диапазон курса. Он отметил, что Центробанк и Минфин заинтересованы в возвращении курса к 70–80 рублям за доллар, однако раньше для этого не хватало инструментов.