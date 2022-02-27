Курс евро превысил 127 рублей, доллар торгуется по 113,5 рубля на рынке Forex. Таким образом валюта достигла своего исторического максимума,
Тем временем МосБиржа объявила о начале торгов. Они откроются в 10:00 мск.
На денежном рынке не будут проводиться торги и расчёты по сделкам валютного репо. О времени начала торгов 28 февраля на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении торговой площадки.
Накануне бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что самым мощным оружием США является доллар. С помощью национальной валюты Штаты выстраивают отношения и с друзьями, и с врагами, отметил он.