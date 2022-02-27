Курс евро превысил 127 рублей

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Правительство Приморья сообщило о жалобах о стороны населения на резкий рост цен на обувь, бытовую технику и химию. В регионе накануне начала работать горячая линия, куда люди могут сообщить о фактах завышения цен, сообщает пресс-служба администрации области.

По информации Министерства промышленности и торговли Приморского края, за сутки на номер горячей линии поступило 33 звонка от приморцев. В основном люди жалуются на необоснованно высокие цены на обувь, бытовую...