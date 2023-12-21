Курс евро превысил 100 рублей Курс евро на торгах МосБиржи поднялся выше 100 рублей впервые с 7 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро в ходе торгов на Московской Бирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря, свидетельствуют данные торгов. Американский доллар в ходе торгов показал рост на 0,25% и составил на 11:55 мск 91,22 рубля. Юань вырос совсем незначительно — на 2 копейки (0,01%), эта валюта торгуется на отметке 12,76 рубля.

Утром 21 декабря курс доллара в ходе открытия торгов на МосБирже превысил 91 рубль впервые с 11 декабря. В 07:00 по московскому времени американская валюта, прибавив в цене 0,25%, торговалась на бирже по 91,1875 рубля. Позже доллар потерял 0,10% и стоил 90,87 рубля. Курс евро к тому моменту не изменился и торговался на уровне 99,66 рубля. Курс юаня также не менялся и составил тогда 12,743 рубля.

Эксперты в беседе с NEWS.ru неоднократно отмечали, что российские власти могут опустить курс доллара до 85 рублей и ниже за несколько месяцев до выборов президента, которые пройдут 17 марта 2024 года. Для этого государственные ведомства и экспортеры будут предпринимать максимальные усилия и тратить большие деньги, продавая на рынке иностранную валюту и тем самым сбивая ее курс.

Ранее Bloomberg сообщал, что вложения западных банков в Россию упали до уровней, которые в последний раз наблюдались до распада Советского Союза. Авторы издание отмечали, что санкции ограничивают бизнес и Запад уступает позиции китайским кредиторам, получающим выгоду от резкого увеличения доли торговли, номинированной в юанях.