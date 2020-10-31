Курс евро поднялся выше 94 рублей впервые с декабря 2014 года

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Стоимость евро во время валютных операций на Московской бирже ускорила рост до 1,51% к закрытию предыдущей сессии. Показатели достигли 94,02 рубля за единицу. В прошлый раз валюта находилась на отметке, превышающей 94 рубля, в декабре 2014 года.

К 10:55 мск 2 ноября евро замедлил рост и торговался на уровне 93,945 (+1,43%). В то же время доллар США прибавил 1,51% — до 80,7325 руб. Январский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне терял 3,48% — до $36,62 за баррель. Эталонная смесь WTI дешевела на 3,82%, до $34,77 за «бочку».

Индекс МосБиржи на открытии торгов опустился на 0,35%, а индекс РТС — на 0,42%.

Накануне эксперты оценили обвал курса рубля за последние 30 лет. По их данным, после перехода на коммерческий курс российская валюта с учётом деноминации по отношению к доллару ослабла в 3,5 раза.

Аналитик Дмитрий Рышков заметил, что тенденция снижения курса рубля по отношению к доллару никогда не менялась. По его словам, уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Далее, без учёта деноминации, доллар вырос в 40 тысяч раз за 30 лет.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа Дмитрий Куликов считает, что рубль в 90-е и рубль сейчас — это разные валюты. Как заявил эксперт, в те годы наблюдался период гиперинфляции, в рамках которого реальная стоимость денежной единицы падала очень быстро.

Как ранее передавал NEWS.ru, вторая волна COVID-19 посеяла панику на мировых сырьевых и финансовых рынках. На этой неделе падение демонстрировали основные биржевые индексы, а также цены на нефть. Стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже $37, впервые с конца мая. На этом фоне российская валюта растеряла весь рост предыдущих недель — курс доллара вновь приблизился к отметке 80 рублей. Эксперты полагают, что нефтяные котировки могут продолжить снижение вплоть до $30 за баррель, утянув за собой и российскую валюту.