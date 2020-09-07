Курс евро поднялся выше 90 рублей

https://static.news.ru/photo/91774568-f0f3-11ea-8eb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: picture alliance/Global Look Press

Курc евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

Ранее после заявления правительства ФРГ о том, что немецкими специалистами были найдены доказательства отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок», курс рубля ускорил снижение. По данным на 16:54 2 сентября, доллар на Московской Бирже стал дороже на 2,23% — его стоимость составила 75,22 рубля. Курс евро также вырос — на 1,59%, до 89,05 рубля.

Эксперты считают, что риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними. Это пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август. При том что уменьшилась корреляция стоимости рубля и нефти, резко возросли риски новых, причём очень жёстких санкций на фоне белорусского конфликта и ситуации с отравлением Алексея Навального, писал NEWS.ru.