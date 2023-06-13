Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро в ходе торгов на МосБирже поднялся чуть выше 90 рублей впервые с 28 апреля. Но к 10:15 по московскому времени валюта уже оценивалась на уровне 89,93 рубля. Доллар оценивается в 83,4 рубля.

При этом долларовый индекс РТС снизился на 0,32% — до 1 029,01 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что крупный британско-литовский банк Revolut начал блокировать операции россиян по своим счетам. Поводом для ограничений стало ужесточение требований к документами, подтверждающим право проживать в Европе.

В июне Райффайзенбанк объявил, что с 20 июня вводит комиссию в размере 50% за входящие переводы с других банков в долларах США на счета физлиц. Но при этом комиссия не может превышать $500. Финансовый аналитик Александр Разуваев объяснял, что банк ввел комиссию за переводы средств в долларах для того, чтобы россияне отказались от американской валюты. Аналитик предположил, что руководство банка хочет «пересидеть» в РФ, пока не начнется разморозка резервов.