Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 января

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,21% к закрытию предыдущей сессии, до 88,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз курс евро поднимался до такого значения 14 января.

Курс евро расчётами «завтра» на 11.33 мск вырос на 17 копеек, до 88,04 рублей, курс доллара вырос на 31 копейку, до уровня 77,74 рубля.

Ранее главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин заявил, что к осени курс доллара упадёт до 63 рублей из-за снятия рисков, кроющихся в международной политике. Ситуации также будут способствовать дорогая нефть и замедление инфляции, они дадут возможность рублю укрепиться, полагает экономист. Он пояснил, что в этом году так называемая санкционная премия уже существует, и завершение года может оказаться «спокойным временем».

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что укреплению рубля в начале года могут способствовать существенное увеличение предложения долларов, снижение спроса на американскую валюту или повышение спроса на рубль. Он отметил, что первый квартал года традиционно является наиболее сильным для курса рубля из-за снижения спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу и поездок за границу.