Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли договорилось с ретейлерами о стабильных ценах на продовольствие. Подорожание будет возможно только по импортным товарам, заверил замминистра Виктор Евтухов.

При этом в ФАС уже стали поступать жалобы от граждан на рост цен на гречку, сахар, муку. Также начали стремительно пустеть полки в супермаркетах. В Москве это объяснили проблемами с...