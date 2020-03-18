Курс европейской валюты на Московской Бирже взлетел до 87 рублей. Последний раз этот показатель был в феврале 2016 года.
Доллар расчётами «завтра» на 15:50 мск вырос до 79,77 рубля. Обвал рубля связывают с распространением коронавируса.
Как писал NEWS.ru, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян. Основные причины, по которым рубль теряет свою стоимость, как отметила эксперт, не меняются уже почти месяц. Речь идёт о пандемии коронавируса, которая спровоцировала карантинные меры, а также о провале цен на нефть к новым минимумам.
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