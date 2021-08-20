Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с начала августа

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост до 0,48% к закрытию предыдущей сессии, до 87,05 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Последний раз курс евро поднимался до такого значения 2 августа 2021 года. К 13:21 мск евро замедлил рост и находился на отметке 87 рублей (+0,46%).

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что рубль в конце августа может попасть под умеренное давление. Его курс по отношению к доллару будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, евро — 86–89 рублей. При этом риски для рубля в геополитике могут возникнуть неожиданно. Это могут быть цены на нефть, угрозы введения локдаунов, увеличение добычи ОПЕК+.