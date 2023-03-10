Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с апреля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На валютных торгах Московской Биржи 10 марта курс евро преодолел отметку в 81 рубль, свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз европейская валюта достигала такого курса в конце апреля прошлого года.

По данным на 18:02 мск, курс евро поднимался до 81,02 рубля, прибавив 0,96%. В следующую минуту курс немного снизился до 80,99 рубля. В то же время курс доллара рос на 0,26%, до 76,04 рубля.

Как сообщал руководитель отдела акций управляющей компании «Первая» Антона Кравченко, снижение курса рубля может быть связано с сокращением нефтегазовых доходов России в феврале этого года.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.

Эксперты объясняли происходящее также растущим спросом на рисковые активы и надеждами инвесторов на рост нефтяных цен, однако предупредили о наличии высокого риска девальвации.