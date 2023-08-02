Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на МосБирже поднялся выше 103 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных торговой площадки. После достижения пиковой отметки за сегодня европейская валюта снизилась до 102,91 рублей.

Одновременно с этим вырос и курс доллара — к 18:00 мск валюта поднялась до отметки в 94,15 рубля.

До этого 2 августа европейская впервые с 20 июля поднялся выше 102 рублей.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в интервале 89–92 рублей, такая же волатильность ожидает евро. Он уточнил, что ситуация не изменится до того момента, пока не произойдет какого-либо события фундаментального характера. По его словам, повлиять на российскую валюту может ситуация в зоне специальной военной операции. Экономист заключил, что укрепление военных позиций сделает рубль более прочным.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что ослабление курса рубля связано с притоками и оттоками валюты в страну. Министр также отметил, что на колебания курса валют мог повлиять летний сезон: когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет.