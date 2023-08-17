Курс евро опустился ниже 102 рублей на торгах МосБиржи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля постепенно растет на фоне сообщений об увеличении продажи валютной выручки. По данным Мосбиржи, курс евро опустился ниже 102 рублей. Такой показатель отмечается впервые с начала августа. Курс доллара опустился ниже 94 рублей, а юаня — до 12,79 рубля. К 08:40 по московскому времени эти показатели остались неизменными.

Согласно графикам Московской Биржи, курс евро снизился на 99 копеек по сравнению с предыдущими показателями. Доллар продемонстрировал снижение на 67 копеек. Юань же подешевел на 11 копеек.

Как сообщалось ранее, годовая инфляция в России превысила отметку в 4,6%, о чем свидетельствуют данные Росстата. В ведомстве подчеркнули, что подобные изменения были ожидаемыми, так как в августе 2022 года в стране была зафиксирована дефляция. Несмотря на это, правительство России решило не ужесточать валютный контроль. На встрече президента РФ Владимира Путина с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и членами правительства было решено отказаться от установки нормативов продажи экспортерами валютной выручки.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее заявил, что товарная инфляция может превысить отметку в 25% по итогам 2023 года. При этом он подчеркнул, что точных прогнозов сейчас давать нельзя, так как после повышения ключевой ставки должно пройти какое-то время.