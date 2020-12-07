Курс евро опустился до 89 рублей

https://static.news.ru/photo/c852f65c-38ad-11eb-845b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торгов на Московской Бирже курс евро впервые с 18 сентября опустился до 89 рублей, курс доллара — до 73,34 рубля — минимального значения с августа.

По данным на 19:36 мск, доллар расчётами «завтра» подешевел на 64 копейки, до 73,41 рубля, евро — на 71 копейку, до 89,09 рубля.

Цены на нефть снизились более чем на один процент на фоне опасений вокруг взаимоотношений США и Китая и сообщений о росте заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на 18:19 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до $48,64 за баррель, январских фьючерсов на WTI — до $45,64 за баррель.

Как писал NEWS.ru, рубль продолжает удивлять скептиков, всё дальше отдаляясь от достигнутых в ноябре 2020 года годовых минимумов. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что успехи стран в разработке вакцин против коронавируса развернули потоки капиталов на рынки развивающихся стран.

Относительно большие потери рубля на фоне конкурентов создали дополнительные предпосылки для изменений негативной динамики. Здесь ключевую роль сыграли высокие цены на нефть. При такой внешней конъюнктуре рубль обречён на «автоматическое» укрепление, нужно только следить за теми факторами, которые могут её изменить, считает эксперт. По его словам, технически в декабре курс доллара может опуститься до 72–73 рублей, а курс евро — до 88–89 рублей.