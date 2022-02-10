Курс евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

Рубль усиливает рост, курс евро фиксирует уровень в 85 рублей, следует из данных Московской биржи. В последний раз курс евро опускался до 85 рублей 12 января 2022 года.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16:04 снижался на 37 копеек — до 74,37 рубля, евро — на 25 копеек, до 85,06 рубля. Минутами ранее курс евро опускался до 85 рублей.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, кому могут быть выгодны колебания курса рубля, наблюдаемые в течение последних недель. По его словам, на сегодняшние изменения курса рубля реально не влияют ни геополитика, ни угроза вторжения России на территорию Украины, ни цены на нефть, а золотовалютные резервы превышают объём денежной базы, зато нынешние колебания позволяют финансовым организациям зарабатывать на спекуляциях и выводить деньги за рубеж, потому что при учётной ставке 8,5% инвестиционная политика просто запрещена государством. Курс же рубля в этих условиях может быть абсолютно любым.

Эксперт также призвал россиян к спокойствию и рекомендовал не менять сбережения, оставив их в той валюте, в которой они уже хранятся. По его мнению, в нынешних условиях сложно рассчитывать на какие-либо гарантии по части курсов валют.