Курс евро опустился до 79,82 рубля на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/e128a630-8080-11ea-835b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 17 апреля курс евро опустился на 0,7%. Показатели валюты оказались на отметке в 79,82 рубля. Курс доллара, в свою очередь, упал на 1%, до 73,43 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Американская валюта 20 минут спустя продолжила отыгрывать падение. Доллар по состоянию на 10:20 находился на отметке 73,9 рубля. Курс евро в это время равнялся 80,11 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне прибавляет 0,2% — до $27,87 за баррель, в пике роста достигая $28,93 за баррель.

Как ранее передавал NEWS.ru, Банк России установил на 17 апреля официальный курс доллара на уровне 74,71 рубля, что на рубль выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен до 81,28 рубля (на 61 копейку).