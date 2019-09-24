https://static.news.ru/photo/2104fd40-dec8-11e9-91d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стоимость евро опустилась ниже 70 рублей впервые с 12 марта 2018 года.

По состоянию на 13:14 мск биржевой курс этой валюты составлял 69,9925 рубля. На момент открытия торгов €1 оценивался в 70,1 рубля.

Как писал News.ru, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что по предварительной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) для 19 стран еврозоны достиг в сентябре 2019 года шестилетнего минимума. Показатель в Германии (крупнейшей экономике региона) стал рекордно низким за последние семь лет.

Индикаторы PMI в промышленности для еврозоны оказались самыми низкими за семь лет, а для ФРГ — за 10 лет. Хуже прогнозов для еврозоны оказались композитные индексы, индексы в сферах промышленности и услуг.