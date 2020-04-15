Экономика

Курс евро на открытии торгов вырос до 80,6 рубля

10:35, 15 апреля 2020
Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

На открытии торгов Мосбиржи 15 апреля курс евро вырос на 0,6%. Европейская валюта достигла отметки в 80,6 рубля.

Также прибавил и курс доллара. Валюта выросла на 0,8% — до 73,57 рубля. Об этом свидетельствовали показатели площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:08 мск курс евро составлял 80,54 рубля. Американская валюта в это же время находилась на отметке 73,48 рубля.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи потерял 0,9% и достиг отметки 2607,65 пункта.

Как ранее передавал NEWS.ru, Банк России установилофициальный курс доллара и евро на среду. Это следует из материалов регулятора.

Таким образом, 15 апреля 2020 года курс американской валюты установлен на уровне 73,315 рубля. Это на 20,9 копейки ниже предыдущего показателя.

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