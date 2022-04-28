Курс евро на МосБирже упал ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года Курс евро на МосБирже опустился ниже 75 рублей, доллар снижался до 72,93 рублей

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на открытии торгов на МосБирже упал на 0,54%, ниже 75 рублей. По состоянию на 10:00 мск он составлял 74,9 рубля. Такой показатель зафиксирован впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Доллар при этом снижался на 0,57%, до 72,93 рубля.

Спустя 10 минут после падения курс евро перешёл к укреплению на 0,06%, до 75,34 руб. Курс доллара составил 75,52 рубля.

Что касается российского рынка акций, ведущие индексы демонстрируют рост. Индекс МосБиржи вырос на 2,13%, индекс РТС укрепился на 2,75%. На открытии торгов индекс МосБиржи был выше вчерашних показателей на 0,44%, индекс РТС — на 0,46%.

В середине апреля издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что российский рубль укрепляется, несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада. Отмечается, что основная причина роста российской валюты в том, что РФ продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.